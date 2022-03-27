Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli personel alacak
27.03.2022 - 17:02 | Son Güncelleme: 27.03.2022 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
841140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/841140.aspx
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