Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Saçak Belediyesi memur alımı yapacak
27.03.2022 - 17:08 | Son Güncelleme: 27.03.2022 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Saçak Belediyesi, memur alımı yapacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
841143 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/841143.aspx
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