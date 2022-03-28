Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
BİLKENT Fen Fakültesi doktor öğretim üyesi alıyor
28.03.2022 - 16:48 | Son Güncelleme: 28.03.2022 - 16:49
Türkiye Gazetesi
BİLKENT Fen Fakültesi doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
841521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/841521.aspx
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