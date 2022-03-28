Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.
Kapadokya Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alıyor
28.03.2022 - 16:50 | Son Güncelleme: 28.03.2022 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
841527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/841527.aspx
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