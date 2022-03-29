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2022 LGS başvuru tarihleri açıklandı
29.03.2022 - 10:23 | Son Güncelleme: 29.03.2022 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.”
Kaynak: İHA
Etiketler : MEB,
841767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/841767.aspx
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