Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Medipol Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
29.03.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 29.03.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, 45 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
841962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/841962.aspx
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