Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alacak
29.03.2022 - 17:19 | Son Güncelleme: 29.03.2022 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
841965 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/841965.aspx
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