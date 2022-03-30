Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alıyor
30.03.2022 - 16:54 | Son Güncelleme: 30.03.2022 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
842367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/842367.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER