Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alıyor
01.04.2022 - 16:50 | Son Güncelleme: 01.04.2022 - 16:51
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
843171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/843171.aspx
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