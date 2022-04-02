Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan “Metaverse ile eğitimde öğrenciler için çok daha verimli öğrenme-öğretme ortamları gerçekleştirecek simülasyon ve içerikleri deneyimleme şansı doğacaktır” dedi. Prof. Dr. Levent Eraslan şunları söyledi: Hâlihazırda dünyaya geldikleri andan itibaren dijital vatandaşlar olan bu nesil Metaverse’te kendilerine kolayca yer bulabilecek ve deneyimlerini sürekli geliştirecek. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde kolejler ve üniversiteler dijital ikiz kampüsleri hızla benimsemeye başlayacak. İlk harekete geçenler avantajlardan yararlanacak. Dünyada yavaş yavaş dijital eğitim süreçlerinden sanal gerçeklik uygulamalarına ve zamanla da Metaverse’te eğitime doğru geçiş yapılmakta. Türkiye’de de önemli adımlar atılmaya ve Metaverse konusu her alanda konuşulmaya başladı. Eğitimde bunu ilk yapanlar Güney Kore ve ABD...

Amerika’da bir üniversite Metaverse ortamında bir kampüs oluşturduklarını ve çeşitli bölümlerin derslerinin burada uzaktan eğitimle gerçekleştirileceği açıkladı. Öğrenciler için avatarlar oluşturulmuş ayrıca öğrencilere sanal gerçeklik gözlükleri verilmiş. Buna benzer örnekler dünyanın her yerinde hızla artacak.

Metaverse ile ilgili 1 yılda 10 milyon tweet Dijital Dönüşüm Ofisi, bir yılda Metaverse ile ilgili 10 milyon tweet atıldığını belirledi.

Metaverse'te tepki çeken hamle: Kahramanmaraş Kalesi'ne Fransız bayrağı dikti Metaverse (sanal evren) platformunda bir kullanıcı, Kahramanmaraş Kalesi'nde satın aldığı iş yerine Fransız bayrağı dikti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu duruma tepki gösterdi.