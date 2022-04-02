Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesinde yapılan toplantıda Ukrayna’daki Türk öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarını açıkladı. Başvuru sonrası 4 bin 8 kişinin müracaat ettiğini söyleyen Özvar “Öğrencilerin 3.219’u erkek, 789’u kadın. Yaklaşık %60’ı hazırlık, 1 ve 2. sınıfa kayıtlı. 11-15 Nisan 2022’de yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmekte. Eğitimlerini kesintisiz devam ettirebilmeleri için üniversitelerimiz kontenjanlar dâhil gerekli altyapı çalışmalarını tamamladı. Türkiye yükseköğretim sistemi, bu öğrencilerimizin öğrenimlerinin devamına imkân sağlayacak bir kapasiteye sahiptir” dedi. Öğrencilerin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS’ye girmesi, başarı sırası şartını ile bunun aranmadığı alanlarda eş değer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartı gerektiğini belirten Özvar, özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olmaları gerektiğini anlattı.

BİLİM İNSANLARINA DAVET

Bilim insanlarına da seslenen Erol Özvar “YÖK olarak, sadece Ukrayna değil ülkesini terk etmek zorunda kalan, bilimsel çalışmalarını yerine getiremeyen bütün bilim insanlarına kapılarımızı açıyoruz. Üniversitelerimize başvurmalarını bekliyorum” dedi.

“HASSASİYET BEKLİYORUZ”

Erol Özvar’ın gündeminde, YÖK’ün ‘vakıf üniversitelerindeki akademisyenlere devlet üniversitelerinden az ücret ödenemez’ kararına rağmen bazı üniversitelerin buna uymaması iddiası da vardı. Özvar “Bu gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Kaliteli eğitimin devamı kaliteli hocaların varlığıyla mümkündür. Vakıf üniversiteleri de meslektaşlarımızın haklarını garanti altına almak zorunda. Bütün tarafların ilgili hassasiyetlerini istiyoruz” diye konuştu.

Ukrayna'da okuyan Türk öğrenciler için yatay geçiş tarihi belli oldu Sondakika... YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.