Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Irak’ın sıfır noktasındaki Hakkâri Çukurca, artık haritalar üzerinde patlamaların yaşandığı yer olarak değil, eğitimde yaptıkları başarılarla gösteriliyor. Bölgedeki eğitim kalitesini artırmak için tüm kurum, kuruluşlar, seferberlik ilan etmiş durumda. Kolların sıvandığı bölgede ‘Sınırda Sınırsız Eğitim’ projesi hayata geçirildi. Öğretmen, öğrenci ve bölgede yaşayanlara özel programlar hazırlandı. Öğrencilere etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerisi kazandırılıyor. Öğrencileri yeteneklerine göre ayırıp bu okullara yerleşmeleri için özen gösteriliyor. Başarıyı etkileyen faktörlerin neden ve sonuçları analiz edilip çözüm ve pozitif sonuçlar elde ediliyor. Bazen bir yazar, bazen bir doçent ile buluşan öğrenciler merak ettiklerini birinci ağızdan öğreniyor. 6 ayı geride bırakan çalışmalarda önemli mesafeler katedilmiş durumda. Veliler de eğitim öğretim sürecine dâhil ediliyor. Okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için uğraşılıyor. Öğretmen eksiğinin olmadığı ilçede 200 eğitim neferi ilçe ve köylerde ailelerle görüşüp sıkıntıları yerinde dinliyor. Önce gönüllere dokunarak bazı şeyleri değiştiriyorlar.

Sorularımızı cevaplayan İlçe Millî Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan “Sınırın sıfır noktasındayız. Akademik başarılar, sosyal ve kültürel faaliyetlerle ön plana çıkmak için projeler hayata geçiriyoruz. Yeni bir heyecan getirmek istedik. İlçe tarihinde böyle bir çalışma bir ilk. Çukurca’da güzel şeyler oluyor. Tek derdimiz yarınlarımız olacak bu çocuklarımızı iyi bir yere getirmek. 18 farklı faaliyetle topyekûn bir seferberlik söz konusu. Sözleşmeler bir yıllık imzalandı ama devamı gelecek ve aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İhlas Koleji’ne “Yılın Eğitim Kurumu” ödülü İhlas Koleji bu yıl “Türkiye’de Hijyensiz Okul Kalmasın Projesi” konseptiyle düzenlenen “9. Geleneksel Temiz TV Ödül Töreni”nde Yılın Eğitim Kurumu ödülüne layık görüldü.

İhlas Koleji’ne ‘Eğitimde Kalite Ödülü’ İhlas Koleji LOB’IN TURKEY tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde 2022 Eğitimde Kalite Ödülü’ne layık görüldü.