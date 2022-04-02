Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Hem mezunlara hem üniversiteye hem de Türkiye’nin tanıtımına fayda sağlamak için tasarlanan program çerçevesinde yapılan faaliyetlerle üniversitenin ve Türkiye’deki eğitim kalitesinin bütün dünyada duyurulması amaçlanıyor. Türkiye’de bir ilk olan program için Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan şunları söyledi: Global Mezun Elçisi programımız kapsamında yabancı mezunlarımızdan bir elçi tayin ediyoruz. Fahri, gönüllü eğitim büyükelçisi gibi konumlanan mezunumuzun bir altın rozeti, kartviziti oluyor. Bizim adımıza bulunduğu ülkenin mezunlar derneği başkanı gibi görev yapıyor. Global ölçekte eğitimde Türkiye markasına büyük katkılar yapacağına inandığımız bu projeyi Altınbaş Üniversitesi olarak sadece biz başlattık. Şu an 13 ülkede altın büyükelçilerimiz var. Hedefimiz yıl sonunda 55 uluslararası mezun elçi sayısına ulaşmak.

Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacağı duyuruldu.