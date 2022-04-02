Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”in ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
02.04.2022 - 15:56 | Son Güncelleme: 02.04.2022 - 15:58
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
843546 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/843546.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER