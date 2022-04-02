Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak
02.04.2022 - 16:02 | Son Güncelleme: 02.04.2022 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
843552 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/843552.aspx
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