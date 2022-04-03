Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kültür ve Turizm BakanIığı 69 sözleşmeli personel alacak
03.04.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 03.04.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 69 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : personel,
843939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/843939.aspx
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