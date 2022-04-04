Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 19 araştırma görevlisi alacak
04.04.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 04.04.2022 - 17:17
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, 19 araştırma görevlisi alacak.
Etiketler : öğretim üyesi,
844341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/844341.aspx
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