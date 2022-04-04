Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 180 öğretim görevlisi alacak
04.04.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 04.04.2022 - 17:22
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, 180 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
844350 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/844350.aspx
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