Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 5 (Beş) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
05.04.2022 - 16:09 | Son Güncelleme: 05.04.2022 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Iğdır Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
844740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/844740.aspx
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