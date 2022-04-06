Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
06.04.2022 - 15:38 | Son Güncelleme: 06.04.2022 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
845163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/845163.aspx
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