Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
06.04.2022 - 15:39 | Son Güncelleme: 06.04.2022 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacak.
Etiketler : öğretim üyesi,
845166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/845166.aspx
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