Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. Ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
07.04.2022 - 15:37 | Son Güncelleme: 07.04.2022 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
845571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/845571.aspx
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