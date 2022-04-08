Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimi ile milyonlarca öğrencinin beklediği gün geldi. Öğrenciler derslerin ve dönemin yorgunluğunu ara tatil ile atıyor. Birinci dönemin ara tatili Kasım ayında yapılmıştı ve ikinci döneme girişle beraber ikinci ara tatilde yaklaştı.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı. Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

İKİNCİ DÖNEM HAZİRANDA BİTİYOR

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

18 Nisan'da tekrar ders zili çalacak ve ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek. İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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Eğitime kar engeli! Bazı illerde okullar tatil edildi Günlerdir yurdu etkisi altına alan kar, eğitimin de aksamasına sebep oldu. Bu sebeple bazı yerlerde yarın okullarda eğitim yapılmayacak.