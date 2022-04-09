Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Öğrencilerin maskeyle ders dinlemenin yanında okullardaki tüm kurallara uyma noktasında büyük fedakârlık gösterdiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Bütün öğrencilerimizi kutluyorum. En az bir tane kitap okumalarını istirham ediyoruz” dedi. Bakan Mahmut Özer, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı kapsamında, bu yönde yürüttükleri eğitimleri çok daha sistematik hâle getirdiklerini belirterek “Ara tatil döneminde öğretmenlerimiz için hazırlamış olduğumuz eğitimlerden birini kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri oluşturacak” diye konuştu. Anaokulundan yükseköğretime ve işgücüne katılıma kadar, hayatın çok büyük bir kısmının okulda geçirildiğine işaret eden Özer “Sadece kadına yönelik şiddete değil, öğrencinin öğretmene, öğretmenin öğrenciye yönelik, öğretmenin öğretmene yönelik şiddetine, akran zorbalığına sıfır tolerans göstermemiz gerekiyor. Diğer şiddet türleri için de mutlaka eğitimler verilecek” diye konuştu. Konumu itibarıyla örnek teşkil etmesi gereken okulda şiddetten uzak, herkesin kendini güvende hissedeceği, kişisel gelişimin ve eğitim imkânından yararlanmanın merkezde olduğu bir ortamın bulunması gerektiğinin altını çizen Özer, şöyle konuştu: Yani biz eğer okul ortamı içerisinde çok sağlıklı bir ortamı sağlayabilirsek toplumsal dönüşüm için de çok kıymetli bir imkâna sahip olabileceğiz.

Bakan Mahmut Özer, 7 buçuk ayda neyi başardı? Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer göreve geldiği yaklaşık yedi buçuk ayda mesleki eğitimde gerçekleştirdiği paradigma değişimi ile genç işsizliğe savaş açtı. Mesleki Eğitim Kanunu'nda öncelikle üç düzenleme yaptı. Hem çalışan hem de işveren için çok cazip bir model ortaya koydu. Ardından başarı çorap söküğü gibi geldi.