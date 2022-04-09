Türkiye Gazetesi

İkinci ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Uzmanlar, çocukların tatilde aileleriyle vakit geçirmelerini önerirken, çocukların aileleriyle açık hava mekanlarını tercih ederek, doğada vakit geçirmelerini söylüyor. Uzmanlar ayrıca ara tatilde çocukların tablet, bilgisayar ve telefonlardan biraz olsun uzak kalmalarını tavsiye ediyor.

Çocukların ara tatilde neler yapabileceği konusunda açıklamalarda bulunan Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, çocukların yoğun bir tempoda okula gittiklerini belirterek, "Sabah okula gidip akşam eve dönüyorlar. Bazı çocuklar etüt derslerine de kalıyor. Akşam eve döndüklerinde sadece yemek yemeğe ve ödevlerini yapmaya vakitleri kalıyor. Zaten sonrasında da uyuyorlar. Hayatı kaçırmamaları için aileler çocuklarını spor, müzik, drama gibi faaliyetlere de gönderiyorlar. Gerçekten başka şeylere de hiç vakitleri kalmıyor" ifadelerini kullandı.

"TABLET, TELEFON VE BİLGİSAYAR DAHİL EDİLMEMELİ"

Ara tatilde ailelerin ve çocukların birlikte neler yapabileceği konusunda bilgiler veren Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, "Öncelikle ailelere çocukları karşılarına alıp tatilin her gününü birlikte planlamalarını öneriyorum. Aileler çocuklara tatillerini nasıl geçirmek istediklerini ve tatil hayallerinin ne olduğunu sorsunlar. Ancak bu hayallere tablet, telefon ve bilgisayar dahil edilmemelidir" diye konuştu.

"1-2 GÜN İŞTEN İZİN ALIP PLAN YAPABİLİRLER"

Dr. Çakmakcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışan anne-babalar 'peki biz nasıl tatil yapacağız' diye sorabilirler. Bu dönemde ailecek bir arada olabilmek önemli. 1-2 gün işten izin alıp hafta sonuyla bağlayabilecekleri bir plan yapabilirler. Bu izin alınan sürelerde ailelere kısa seyahat planı organize etmelerini öneririm. Otobüse, uçağa binmek, farklı yerlere gitmek ve çocukların bu farklı yerleri keşfetmesi, oradaki farklı insanlarla sosyalleşmelerini sağlar. Aynı zamanda hayatları boyunca unutamayacakları aile anılarını biriktirirler. Sonra çocuklar bu anıları tüm sene boyunca anlatıyor ve hatta bu anılarla besleniyorlar. Bazen seyahatlerde aksilikler çakıyor mesela araba bozulabiliyor, çocuklar yetişkinlerin bir problemle karşılaştıklarında nasıl çözümler ürettiğini öğreniyorlar."

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VEYA KAMP ÖNERİSİ

Ailelerin ara tatilde açık hava mekanlarını tercih edebileceklerini dile getiren Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakcı, "Bir doğa yürüyüşü ya da kamp alanında vakit geçirmek gibi aktiviteler çocukların yoğun tempolarına ara vermelerini sağlar. Çocuk açık havada yürüyüş yaparken dağları, nehirleri, bitki örtüsünü keşfeder. Tam bir coğrafya dersi gibi. Fiziksel aktivitesi artan çocuğun kaygıları, stresi azalır ve özgüveni artar. Çocuk bir ormanda oynarken doğal güzellikleri keşfeder, koşar, bağırır, seslenir ve enerjisini atar. Aynı zamanda D vitamini ihtiyacını da karşılar. Mangal ya da kamp ateşi etrafında toplanan aile üyeleri masallar, hikayeler anlatarak aile bağlarını ve paylaşımlarını güçlendirirler. Mangalı söndürmek ve doğayı temiz bırakmak da yine hayat bilgisi dersi kitabında okunanların adeta pratik bir uygulaması gibidir" ifadelerini kullandı.

AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİREN ORGANİZASYONLAR DÜZENLENEBİLİR

Yapılabilecek en önemli planlardan birisinin geniş aile toplantıları olduğunu vurgulayan Çakmakcı, "Geniş aile kahvaltısı ya da akşam yemeği/iftar organizasyonları çocukların aile bağlarını güçlendirici faaliyetlerdendir. Çocuklar, kim olduklarını ve nasıl bir aileden geldiklerini, aile değerlerini aile büyüklerinden öğrenerek sonraki nesillere aktarırlar. Okul yoğunluğu içinde babaanne, dede, anneanne, halalar, teyzeler, amcalar ve dayılar, hatta kuzenler görüşemiyor olabilir, bu vesile ile bir araya gelme imkanı bulmuş olurlar" dedi.

Çakmakcı, sözlerini şöyle tamamladı: Stresini, kaygısını, enerjisini atamayan, aile ile anılar biriktirmeyen ve aile bağları zayıf çocuklar psikolojik rahatsızlıklara daha yatkın olurlar. Bu yüzden vakit buldukça onlarla doğal ortamda fiziki oyunlar oynayalım, onları farklı yerlere götürelim ve sosyalleşmeleri için imkan tanıyalım.

Okullarda ikinci ara tatil başlıyor: Son ders zili bugün çalacak Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları için ara tatil yarın itibarıyla başlıyor. Bugün ikinci ara tatil için son ders zili çalacak. Velilerin ve öğrencilerin akıllarında ise "MEB takvimi ile ara tatil ne zaman ? Ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ayın kaçında bitiyor ? Ara tatil kaç gün sürecek?" gibi sorulara cevap arıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...