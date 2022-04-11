Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Akar, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin derslere çevrim içi katıldığını ve seyahat edemediğini, bu yıl ise yüz yüze eğitim için öğrencilerin Amerika, Kanada, İngiltere ve Avrupa'daki üniversitelere gidebileceklerini anlattı.

Akar, şu bilgileri verdi:

"Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler hala Amerika, İngiltere arkasından da Avrupa ülkeleri geliyor. Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya son yılların en popüler ülkelerinden. Kanada çok ilgi gören bir ülke. Türk öğrenciler artık dünyanın pek çok ülkesine gitmeye başladı. Bugün burada Japonya da temsil ediliyor. Japonya, Malezya gibi ülkeleri de öğrencilerimiz tercih ediyor. Ama hala önceliğimiz Batı ülkeleri. Bu fuarda da yoğunluk İngiltere'de. Dünyanın ilk 100'ündeki üniversiteler Türk öğrencileri kısmi burslarla kabul ediyorlar.

Türkiye her ne kadar ciddi sayıda öğrenci gönderse de bir o kadar öğrenciyi de bölge ülkelerinden alıyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisi şöyle oldu; Örneğin İngiltere, Amerika ve diğer ülkelerin üniversiteleri Rusya ve Ukrayna'dan da çok öğrenci alıyorlardı. Ama şu anda o ülkeler kapalı olduğu için Türkiye'ye yöneldiler. Hem pandemi sonrasının etkisi hem de bazı pazarların kapalı olması nedeniyle onları Türkiye'ye yönlendirdi. Bölge için Türkiye, hem öğrenci gönderen hem de öğrenci alan merkez ülke haline geldi."

"Üniversitelerin bir çoğunda ciddi burslar var"

Yurt dışında okuma ve çalışma hayali kuran öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akar, "Yurt dışında eğitim dediğimizde avro, dolar, sterlin ve pounddan bahsediyoruz. Devalüasyon öğrencileri, aileleri zorluyor. Fakat şu anda üniversitelerin bir çoğunda ciddi burslar var." dedi.

"Avronun, doların, sterlinin yüksek olduğu bu dönemlerde kısmi hatta tam burs veren ülkelere yönelmelerini öneriyorum." diyen Akar, Almanya, İtalya gibi ülkelerin de düşük ücretlerle eğitim verdiğini dile getirdi.

Akar, Japonya'da bir devlet üniversitesinin yüzde 50 bursla eğitim verdiğini ve bunun Türkiye'deki pek çok özel üniversitenin fiyatının altında olduğunu ifade etti.

Akar, "Öğrencilerimizin daha da küreselleşmesini, değişik ülkelere gitmesini, kısa dönemli veya uzun dönemli eğitim almalarını her zaman tavsiye ediyoruz. Biz şunu biliyoruz ki her öğrenci aslında dönecek. Bizim Türk öğrencimiz gider eğitimini yapar, birikimini yapar ve ülkesine döner." diye konuştu.

Ailelerin de yurt dışında eğitim konusunda çocuklarını desteklemeleri gerektiğini vurgulayan Akar, yurt dışında eğitim alan öğrencilerin gelecekte çok daha başarılı olabildiğini ve ailelerin bunu görerek çocuklarına maddi, manevi katkıda bulunduğunu kaydetti.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları 12 Nisan'da İzmir'de Marriot Otel'de, 14 Nisan'da İstanbul Kozyatağı Hilton Otel'de, 16-17 Nisan'da ise İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

"Hem yabancı dil hem de eğitimi bir arada yürütmek istiyorum"

Lise öğrencisi Emirhan Resul Uyar, yurt dışında üniversite eğitimi için bilgi almak amacıyla fuara geldiğini belirtti. Mühendislik okumak istediğini aktaran Uyar, hem yabancı dil hem de eğitimi bir arada yürütmek istediğini söyledi.

Farklı yerler görmek ve dünyayı gezmek için yurt dışına çıkmak istediğini de dile getiren Uyar, ailesinin de bu isteğini desteklediğini ifade etti.

"Kızımın yurt dışına gitmesini destekliyorum"

Üniversite mezunu 27 yaşındaki Başak Bayrak da dil okuluna gitmek için fuarı ziyaret ettiğini ve Amerika'ya gitmek istediğini belirtti.

İşe girerken yabancı dil şartı olduğunu, kendisini geliştirmek istediğini aktaran Bayrak, eğitim aldıktan sonra geleceğini planlamayı düşündüğünü kaydetti.

Anne Figen Bayrak da kızını yurt dışına gitmesi konusunda desteklediklerini, Türkiye'ye dönme ya da o ülkede kalma konusuna da kızının karar vereceğini ifade etti.