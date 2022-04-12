Türkiye Gazetesi

Rus lider Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri harekat emri ile birlikte Rus ordusunun Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi devam ediyor. Türkiye, Ukraynalı mağdur öğrencilere yardım amacıyla yatay geçişleri başlattı ancak Ukrayna'daki sınavsız ve mülakatsız üniversitelere giden bazı kişilerin, savaşı bahane ederek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yatay geçiş yapmak için talepte bulunduğu iddia edildi. Başvuruda bulunan bazı kişilerin üniversite öğrencisi dahi olmadığı, yasa dışı yollarla sahte transkrpit elde ettikleri belirtildi.

'BAŞARI SIRALAMASI KALDIRILSIN' TALEBİ

Mevcut sisteme göre YÖK, Yatay Geçiş Sistemi kapsamında 'başarı sıralaması şartı' istiyor. Söz konusu kişiler; her gün gerek YÖK’e dilekçe vererek, gerek sosyal medyadan örgütlenerek başarı sıralaması şartının kaldırılmasını talep ediyor. Bu duruma özellikle YKS'ye girenler tepki gösterirken, Türkiye’de Tıp ve Hukuk bölümlerini kazanamayanların bu yolu tercih ettiği, dolayısıyla yatay geçişten bekledikleri karşılığı alamayacakları belirtiliyor.

2000 DOLARA SAHTE TRANSKRİPT

Yenişafak gazetesinin haberine göre; yatay geçiş fırsatı yakalamak isteyenlerin bazıları ise öğrenci bile değil. Ukrayna’daki okullara ait ne Öğrenci Giriş Kartı, ne de belgeleri var. Hatta bazıları işi bir adım öteye götürerek, sahte transkript düzenletmiş.

Harkov’da yabancı öğrencilere sınav ve mülakat şartı olmaksızın tıp, mühendislik, mimarlık gibi bölümlerde eğitim imkanı sunan Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi’nde, 500-2000 dolar arasında sahte transkript düzenleniyor. Savaş sonrası Ukrayna’yı terk eden bazı Türklerin, bu transkriptlerle YÖK’e yatay geçiş için başvurduğu ifade ediliyor.

YÖK ALARMA GEÇTİ

Şu ana kadar YÖK’e 4 binin üzerinde yatay geçiş başvurusu yapıldı. Ukrayna makamlarınca bildirilen transkript sahtekarlığını dikkate alan YÖK uzmanları, başvuru yapan öğrencilerden Türkiye’de YKS, uluslarası arenada geçerliliği olan SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, International Baccalaureat IB gibi sonuç belgelerini ibraz etmelerini istiyor.

Son dönemde Çapa, Cerrahpaşa ve Hacettepe Tıp Fakültelerinde okuyan öğrenciler, Türkiye’de sınava girmeyen bu öğrencilerin ilgili fakültelere yerleştirilmesini haksızlık olarak yorumluyordu. YÖK, kamuoyunda yüksek sesle dile getirilen bu durumun önlenmesi için var gücüyle çalışıyor.

"SAVAŞ VARDI, ALELACELE ÇIKTIK"

Ulaşılan bilgilere göre, Ukrayna’da eğitim gören bazı öğrencilerin, 2014 yılında gerçekleşen Kırım’ın ilhakını bahane ederek, geçtiğimiz yıldan bu yana yatay geçiş talebinde bulundukları ifade ediliyor.

Bazı öğrencilerin ise, "Savaş vardı, alelacele çıktık" diyerek okudukları okula dair hiçbir evrak sunamadığını belirtiliyor. Bu noktada YÖK’ün Ukraynalı makamlarla temasa geçerek, çocukların durumunu teyit ettireceği ifade ediliyor.

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