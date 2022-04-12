Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’ne  göre  Profesör,  Doçent,  Doktor Öğretim  Üyesi,  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak   Merkezi   Sınav   ile   Giriş   Sınavlarına   İlişkin   Usul   ve   Esaslar   Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN