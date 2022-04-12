Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri hükümlerince  öğretim  elemanları  alınacaktır.  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  ilandaki  “Aranan  Nitelikler”  başlığı  altında  yer  alan  koşulları  sağlayan  öğretim elemanı alınacak.

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