Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki “Aranan Nitelikler” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanı alınacak.
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alıyor
12.04.2022 - 16:45 | Son Güncelleme: 12.04.2022 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
847536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/847536.aspx
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