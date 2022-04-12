Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih  ve  30449  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”,  Üniversitemiz  resmi  erişim  sayfasında yayımlanan  “Akademik  Kadrolara  Atama  ve  Yükseltmeler  Hakkında  Yönerge”de  belirtilen  kıstasları  yerine  getirmiş  olmak  kaydıyla  ilgili  alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

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