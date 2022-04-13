Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
13.04.2022 - 16:01 | Son Güncelleme: 13.04.2022 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
847902 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/847902.aspx
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