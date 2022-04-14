Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sınavsız ilçe müdürü atamasına dair düzenleme durduruldu. MEB yönetmenliği 5 Kasım 2021’de değiştirmiş, yeni yönetmelikte ilçe milli eğitim müdürü atamasına ilişkin maddede yer alan ‘yazılı sınav’ veya ‘yazılı ve sözlü sınavı’ kazanarak atanmış olmaları şartıyla' ibaresine yer verilmemişti.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Türk Eğitim-Sen, kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 2. Dairesi, işlemin yürürlüğünü durdurma kararı aldı. Kararın gerekçesinde, sınavsız atamanın kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı atamalara neden olacağı belirtildi. Düzenlemenin hukuka aykırılığının saptanmasına rağmen uygulamasının devam etmesinin hukuka uygun olmayacağına dikkat çekildi.

‘2020 ataması’ için gözler Danıştay’da 2020 KPSS puanı ile yapılan 'karma alım'ın iptali için açılan 5 davadan biri öğretmenler lehine sonuçlandı.