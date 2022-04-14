Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu
14.04.2022 - 16:31 | Son Güncelleme: 14.04.2022 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
848328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/848328.aspx
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