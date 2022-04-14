Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14.04.2022 - 16:39 | Son Güncelleme: 14.04.2022 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Işık Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
848334 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/848334.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER