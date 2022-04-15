Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
15.04.2022 - 16:31 | Son Güncelleme: 15.04.2022 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacak.
Etiketler : öğretim üyesi,
848721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/848721.aspx
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