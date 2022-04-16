Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bazı vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin yaşadığı ücret ve işten çıkarılma sorunu büyüyor. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır” hükmü eklendi. 2020 yılında karar Resmî Gazete’de yayımlanmasına rağmen bazı üniversiteler bunu uygulamıyor ve Kod 22-Kod 29’u gerekçe göstererek tazminatsız olarak işten çıkarıyor. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) artan şikâyet dilekçelerinin ardından harekete geçti. YÖK tarafından yapılan açıklama şöyle: Akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikâyetler üzerine 03.03.2022 tarihli ve 05.04.2022 tarihli yazılarımızla toplam dokuz vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Söz konusu üniversitelerdeki şikâyetleri denetlemek üzere YÖK Denetleme Kurulundan iki üye ve müfettişler görevlendirilmiştir. İncelemeler mevzuat kapsamında yapılmakta olup mevzuata aykırı tespitlerin olması hâlinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25. maddesi kapsamında ilgili yükseköğretim kurumuna tedbirler uygulanacaktır.

ÖZVAR: HAKLARINI GARANTİYE ALIN

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar “Kaliteli eğitimin devamı kaliteli hocaların varlığıyla mümkündür. Vakıf üniversiteleri de meslektaşlarımızın haklarını garanti altına almak zorunda. Bütün tarafların ilgili hassasiyetlerini istiyoruz” dedi.

'Yatay geçiş'teki büyük oyun YÖK'ü harekete geçirdi: Meğer öğrenci bile değillermiş Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimini bahane eden bazı kişilerin, üniversite öğrencisi bile olmadan sahte transkript düzenleyerek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yatay geçiş yapmak istedikleri iddia edildi. 500 ila 2000 dolar karşılığında düzenlenen sahte transkriptler ile başvuru yapıldığı iddiaları üzerine YÖK, binlerce başvuruyu inceleme altına aldı.