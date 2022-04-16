Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bakan Mahmut Özer “Arkadaşlarımızın yoğun emekleriyle 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm sınıf düzeyleri için hazırladıkları yardımcı kaynak destek paketini 2021 yılında ekim ayından itibaren düzenli bir şekilde her ay yayımlamaya devam ettik. Diğer taraftan tüm öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştırmaya başladık. Tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerimize şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağı basarak ulaştırdık. Bu ayın sonuna kadar 12 milyon yardımcı kaynak kitabını da 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize ücretsiz dağıtmış olacağız. Böylece, 2021 yılı ekim ayından itibaren ücretsiz olarak dağıttığımız yardımcı kaynak kitap sayısı, daha önce dağıttığımız kitaplarla birlikte 36 milyona ulaşacak. 2022 yılı sonuna kadar öğrencilerimize 100 milyon yardımcı kaynak kitap dağıtacağız” dedi.

Kişi başına 7,6 kitap düşüyor Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısı geçtiğimiz yıl 7,6 oranı ile önceki yıla göre istikrarını korudu.