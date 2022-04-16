Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Alime Taşcı, yazdığı ‘geri dönüş’ dilekçesinde uzun yıllar görev yaptığı ilçede öğretmenliğe devam etmek istediğini ifade eden Taşcı’nın başvurusunu değerlendiren bakanlık, onu görevlendirmeyle Yüksekova’nın İnanlı köyüne tayin etti. Alime öğretmen “Geri döndüğüm için çok mutluyum. Kaldığım yerden devam edeceğim” dedi. Okulunda norm fazlası olduğunu belirten Taşcı, şunları söyledi: Bakanlığa dilekçe yazdım. Dilekçemde ‘Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine gitmek istiyorum’ dedim. Ben Yüksekova’da iken ‘ne zaman giderim?’ diye düşünmedim hiçbir zaman. Hep mutlulukla, sevinçle uyandım. Köyde okuyan çocukların nerede olursa olsun çok özel olduğunu düşünüyorum. Köydeki çocuklar traktör sürmeyi ve koyun sağmayı bilen, meslek sahibi olmuş, kendini geliştirmiş çocuklar olmalı. Yüksekova’da yolda yürürken bile insanlar bana gülümseyerek, selam vererek yanımdan geçiyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur.

Bakan Özer’den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır” dedi.