Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 53 (elli üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Karabük Üniversitesi 53 sözleşmeli personel alıyor
17.04.2022 - 16:48 | Son Güncelleme: 17.04.2022 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Karabük Üniversitesi 53 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : eleman alımı,
849447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/849447.aspx
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