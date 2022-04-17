Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Elemanları  alınacaktır.  Başvuracak  adayların, 09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete  ’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  İle  Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  kapsamındaki  koşulları  taşıması  ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

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