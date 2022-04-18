Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 9 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
18.04.2022 - 14:49 | Son Güncelleme: 18.04.2022 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
849792 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/849792.aspx
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