Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.
Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
20.04.2022 - 16:07 | Son Güncelleme: 20.04.2022 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
850776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/850776.aspx
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