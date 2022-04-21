Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 51 öğretim üyesi alıyor
21.04.2022 - 16:45 | Son Güncelleme: 21.04.2022 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 51 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
851268 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/851268.aspx
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