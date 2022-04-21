Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor
21.04.2022 - 16:47 | Son Güncelleme: 21.04.2022 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
851271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/851271.aspx
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