Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
21.04.2022 - 16:49 | Son Güncelleme: 21.04.2022 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacağını açıkladı.
Etiketler : akademisyen,
851274 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/851274.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER