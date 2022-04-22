Türkiye Gazetesi

Küresel iklim değişikliği ve artan nüfus dünya genelinde sağlıklı gıdaya erişim oranlarını ciddi biçimde düşürüyor. Yapılan hesaplara göre 2050 yılında gıda sorunu yaşanmaması için üretimin %70 oranında artırılması gerekiyor. Birçok uzman bütün dünyayı etkileyecek kuraklığın yaklaştığını vurguluyor. Bunun yanı sıra dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın ya kaybedildiği ya da israf edildiği biliniyor. Bu durum yaklaşık 815 milyon kişinin kronik kötü beslenme ve 2 milyardan fazla kişinin ise mikro besin eksikliğiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu bilinçle hareket eden Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, “School Gardening & İyilik Yap: Gıdanı Koru!” eğitim programını başlatıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Gıda İsrafı Koalisyonu (IFWC) iş birliğiyle ilk ve ortaokullar için gıda israfının azaltılmasına yönelik geliştirilen "School Gardening & İyilik Yap: Gıdanı Koru!” temalı eğitim setini ilkokul kademesinde kendi eğitim içerikleriyle bütünleştiren Bahçeşehir Koleji, projenin tanıtımını 22 Nisan Cuma Günü Etiler Kampüsü’nde gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısına Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü (TBC) Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık’ın yanı sıra Bahçeşehir koleji öğrencileri ve velileri de katıldı. Bahçeşehir Koleji ilkokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Gıdanı Koru Slogan ve Pankart Yarışması" Ödül Töreni’nin ardından bahçedeki tarım alanına tohum ekimi yapıldı. Sonrasında ise FAO Destekçisi, Beslenme Uzmanı Dilara Koçak 2 ve 3’üncü sınıf öğrencilerine Temiz Tarım ve Sağlıklı Beslenme konulu bir eğitim verdi.

Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü (TBC) Özlem Dağ, şunları söyledi: Gıdalar topraktan sofraya gelinceye, tohumdan fidana dönüşünceye kadar olan süreci çocuklarımızın deneyimlemesini, bilgi ve deneyimin birleşerek farkındalığa, alışkanlığa ve davranışa dönüşmesini çok önemsiyoruz. İstatistiklere baktığımızda 800 milyonun üzerinde insan kaliteli ve yeterli gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor, neredeyse 1 milyar ton gıda israf oluyor. Bunlar sanayi ve toplu tüketimle bağlantılı konular olsa da bireysel farkındalık ve davranış değişikliği ile çok hızlı yol kat edilebileceğini biliyoruz. Kampüslerimizde bütün kademelerde öğrencilerimiz bu bilgiye ve uygulama alışkanlığına sahip olması hedefiyle yetiştiriliyor. Onlar geleceğin iklim koruyucuları, İyilik Yap: Gıdanı Koru sürecinin en önemli temsilcileri olacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise “Tüm kampüslerimizde bu programı uyguladığımız için çok mutluyuz, FAO’ya verdiği tüm destek için çok teşekkür ediyoruz. Üniversite tarafında özellikle bu konunun Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından hem sorumlu üretim, tüketim, hem iklim krizi hem nitelikli eğitim gibi birçok alana değdiğine inanıyoruz. Bu süreç içerisinde FAO ile beraber Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Merkezimizi kurduk, yüksek lisans programımızı oluşturduk. Kampüslerimizin tarım, gıda ve iklim krizi konusunda yaptıkları etkinliklere hem de BM merkezimizle hem de kıymetli akademisyenlerimizle destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çocuklara küresel sorunlarla ilgili farkındalık kazandırmanın çok önemli olduğunu hatırlatan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise şöyle konuştu: “BM Gıda Tarım Örgütü (FAO) olarak bilgimizi paylaşmak ve bu bilginin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere gayret ediyoruz. Burada da topraktan tabağa dediğimiz o zinciri, anaokulundan üniversiteye kadar yürüten bir eğitim kurumu var. 811 milyondan fazla insanın açlıkla mücadele ettiği bir dünyadayız. Sağlıklı 3 milyar insanın sağlıklı beslenmeye gücü yetmiyor. Bir taraftan da 2 milyar insan da kötü beslenme ve hareketsizlik nedeniyle obez. Dünya nüfusu 2050 yılına gelindiği 10 milyara ulaşacak. Bu nüfusu beslemek için daha fazla üretmemiz gerekecek. Ancak bir taraftan iklim değişikliği var, doğal felaketler var, mevsimler değişti, tarım alanları giderek azalıyor. Bunların farkında olmamız lazım. Üretilen her gıdanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmemiz gerekiyor.”