Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;  “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  açıktan  veya  yeniden  atama  yoluyla,  2547  sayılı  Kanunun  50/d  Maddesi  uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.

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