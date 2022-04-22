Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
22.04.2022 - 19:04 | Son Güncelleme: 22.04.2022 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : Türk-Alman Üniversitesi,
851781 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/851781.aspx
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