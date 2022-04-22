Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
22.04.2022 - 19:06 | Son Güncelleme: 22.04.2022 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Tarsus Üniversitesi,
851784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/851784.aspx
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