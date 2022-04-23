Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Özer, mesajında şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı millet olarak büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bağımsızlığımızın, milli iradenin ve demokrasinin öncüsü olmuştur.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milletimizin geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği değerin en güzel tezahürlerinden birisidir.

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız, sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir.

Bizler de çocuklarımıza daha müreffeh, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum."

Bayram Coşkusu “TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde Yaşanacak TRT’nin geleneksel “23 Nisan Çocuk Şenliği” bayrama yakışır bir eğlence ile çocukları bekliyor. TRT tarafından İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek şenlikte birbirinden keyifli etkinlik, konser ve deneyimlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Bayram Coşkusu “TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği”nde Yaşanacak TRT’nin geleneksel “23 Nisan Çocuk Şenliği” bayrama yakışır bir eğlence ile çocukları bekliyor. TRT tarafından İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek şenlikte birbirinden keyifli etkinlik, konser ve deneyimlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Koca'dan heyecan uyandıran 23 Nisan paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16:04'te sosyal medya hesabından bir Tweet atarak 16:15'te açıklama yapacağını duyurdu. Herkes açıklamanın mahiyetini merak etmeye başladı. Kimileri "Hayırdır inşallah, Bakan istifa mı edecek?" diye sordu. 10 dakika içinde binlerce senaryo kuruldu. Saat 16:15 olduğunda Koca'nın hesabından 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu teslim ettiği bir çocuk belirdi. Açıklamayı küçük Sağlık Bakanı yaptı. Koca'nın sevenleri de "oh" çekti.