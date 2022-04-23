Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Tarsus Üniversitesi 14 akademik personel alacak
23.04.2022 - 17:04 | Son Güncelleme: 23.04.2022 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü, 14 akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
852087 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/852087.aspx
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